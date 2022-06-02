Двое российских детей утонули в котловане

В Тюменской области в деревне Решетниково двое детей 6 и 10 лет утонули в котловане

В деревне Решетниково Тюменской области двое детей утонули в котловане во время рыбалки. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, в котловане утонул ребенок 6 лет и его старший брат, которому было 10 лет. Пруд находится рядом с частным домом, где проживали дети, его глубина составляет 4 метра.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Омской области школьник утонул в аквапарке на базе отдыха «Политотдел», куда он поехал с классом. С подростками был учитель и несколько родителей.

В Подмосковье в бассейне фитнес-клуба утонул четырехлетний ребенок. Он находился в бассейновой зоне с родственниками, но в какой-то момент, оставшись без наблюдения со стороны персонала фитнес-клуба, мальчик спрыгнул с дорожки в воду.