Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Двое российских детей утонули в котловане

В Тюменской области в деревне Решетниково двое детей 6 и 10 лет утонули в котловане
Место происшествия

Место происшествия. Фото: СК РФ

В деревне Решетниково Тюменской области двое детей утонули в котловане во время рыбалки. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, в котловане утонул ребенок 6 лет и его старший брат, которому было 10 лет. Пруд находится рядом с частным домом, где проживали дети, его глубина составляет 4 метра.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Омской области школьник утонул в аквапарке на базе отдыха «Политотдел», куда он поехал с классом. С подростками был учитель и несколько родителей.

В Подмосковье в бассейне фитнес-клуба утонул четырехлетний ребенок. Он находился в бассейновой зоне с родственниками, но в какой-то момент, оставшись без наблюдения со стороны персонала фитнес-клуба, мальчик спрыгнул с дорожки в воду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал возможность проведения референдума в Донбассе
Раскрыты детали самого масштабного open-air фестиваля в Москве и Петербурге
Мэрия Бердянска объяснила взрывы у порта
Молдавская прокуратура пришла с обыском в офис Партии социалистов
Силовики провели обыски в квартире и на рабочем месте экс-следователя полиции
Алабаи российского бизнесмена разорвали плечо защищавшей сына матери
В ДНР сообщили о подавлении контрнаступления ВСУ в Донбассе
МИД рассказал о последствиях антироссийских санкций
Россиянка оказалась под угрозой тюрьмы в Узбекистане из-за одной вещи в багаже
В Роскомнадзоре высказались об ограничении работы VPN-сервисов в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.