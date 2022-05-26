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Российский школьник поехал с классом в аквапарк и утонул

В Омской области школьник скатился с горки в аквапарке и утонул

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Омской области школьник утонул в аквапарке на базе отдыха «Политотдел». Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, ребенок приехал на базу отдыха с одноклассниками, чтобы отметить окончание учебного года. С подростками был учитель и несколько родителей.

Школьник решил скатиться с горки и утонул, так как не умеет плавать. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Ранее в Астраханской области десятилетняя школьница упала в искусственный канал и утонула. Тело ребенка нашли в 150 метрах от ее дома — в момент гибели ее мать занималась младшими детьми.

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Анастасия Шейкина
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