Россиянам предложат новый веломаршрут по городам Псковской области

В Псковской области создадут веломаршрут Псков — Изборск — Печоры

Правительство Псковской области разрабатывает новый веломаршрут Псков — Изборск — Печоры протяженностью 167 километров. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что печорское направление может предложить путешественникам большое количество культурно-исторических объектов и объектов сельского туризма. Маршрут пройдет вдоль дорог местного и регионального значения, а также частично вдоль федеральной трассы, на которой оборудуют кемпинги и велостоянки, а также навигацию в виде информационно-указательных стендов.

«У нас в сезон велотранспортом ежедневно пользуется семь тысяч человек. Эксперты говорят, что эта цифра может увеличиться почти втрое до конца десятилетия. Учитывая, что Псковская область — регион туристический, необходимо комплексно подойти к решению этого вопроса и создать проект, который затронет не только Псков, но и другие города области», — считает губернатор области Михаил Ведерников.

На территории будущей велодорожки также проходят два популярных национальных туристических маршрута — «С грохотом по фермам» и «Александр Невский — имя России».

Ранее в мае в Висимском заповеднике в Свердловской области началось строительство отрезка Большой Уральской Тропы — вело-пешеходного маршрута «Веселые горы». Новая трасса появится в охранной зоне заповедника и будет проходить рядом с местами, где сохранились массивы коренной темнохвойной тайги.