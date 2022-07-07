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Украина заявила об отсутствии заявок на визу от россиян

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что заявок на украинскую визу от россиян не поступало
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявок на получение украинской визы от россиян за первую неделю после введения Киевом визового режима не поступало. Об этом пишет РИА Новости.

«За семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы», — рассказал об отсутствии спроса министр.

При этом он добавил, что всего поступило более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу. «Но ни одной заявки не было», — сказал он.

С 1 июля Украина ввела визовый режим для россиян. Россияне могут оформить необходимые для въезда документы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

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Марина Совина
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