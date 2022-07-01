Украина ввела визовый режим с Россией

Украина вводит визовый режим для россиян с 1 июля

Украина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, россияне могут оформить необходимые для въезда документы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

При этом в МИД Украины заявили, что наличие визы не является гарантией для пересечения границ, поскольку окончательное решение принимают пограничники.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, указав, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.