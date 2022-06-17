В России отреагировали на введение Украиной визового режима

Сенатор Джабаров счел необязательным зеркальный ответ на введение Украиной визового режима

Введение президентом Украины Владимиром Зеленским с 1 июля визового режима с Россией не играет существенной роли в условиях специальной военной операции. Так на решение главы республики в беседе «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Реакция России

Изменения правил пересечения границы не затронут большинство россиян, считает политик.

Сейчас на Украину из россиян мало кто готов поехать. Там и так было не сладко для русских, а сейчас на фоне спецоперации их просто могут преследовать, привлечь к какой-нибудь ответственности, сделать провокацию Владимир Джабаров российский сенатор

«Что касается ответа с нашей стороны, то мы не будем отвечать. Зачем? Я бы не вводил визы для украинцев либо вводил визы-уведомители — приехал, на границе штамп поставил, пожалуйста, проезжай. Потому что те, кто приезжает к нам работать, — это честные и трудолюбивые люди, мы вряд ли будем им отказывать. А кто приезжает с черными мыслями, их, естественно, будем искать прямо на границе», — сказал сенатор.

По мнению Джабарова, решение Зеленского — это «попытка опять громко о себе заявить».

«Вот, ввели визовый режим с Россией. Да там никто не поедет, а если поедут, то друзья Зеленского, те, кто настроен против специальной военной операции и вообще высказывает негативное мнение о России. Это хлопок в никуда, не более того», — заключил он.

Изменение правил въезда

Президент Украины объявил о введении визового режима для россиян.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. И сегодня кабмин должен принять это важное решение», — написал он в своем Telegram-канале.

Правительство Украины одобрило идею.

11 февраля на сайте украинского лидера была опубликована петиция о введении визового режима с Россией. Зеленский дал ответ на нее 25 мая, после того как документ набрал необходимые 25 тысяч голосов.

«Поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос», — говорилось в заявлении.

История ограничений на въезд

В 1997 году между Москвой и Киевом было заключено соглашение о безвизовом режиме. Оно позволяло гражданам одного государства заезжать на территорию другого по внутренним документам. Если срок поездки не превышал 90 дней, регистрация по месту пребывания не требовалась.

После политического кризиса в феврале 2014 года на Украине российские авиакомпании получили уведомления об ограничениях на въезд в республику мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Новые правила касались тех, кто путешествует в одиночку или в составе небольших групп. Запрет не касался мужчин с детьми и тех, кто был в стране транзитом. Также исключения были сделаны для тех, у кого было документальное подтверждение о смерти или болезни близкого родственника на Украине либо приглашение на въезд. Железнодорожная компания РЖД заявляла, что не получала аналогичных уведомлений.

С 2015 года россияне могли попасть на Украину только по заграничному, дипломатическому или служебному паспорту, а также паспорту моряка или летному свидетельству.

С 2018 года жители России должны были сдавать биометрию, а также заранее сообщать о цели визита на Украину.

18 декабря 2019 года правительство Украины ужесточило правила поездок в Россию для своих граждан, мотивировав это угрозами национальной безопасности.