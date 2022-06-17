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Кабмин Украины одобрил введение визового режима с Россией

Ермак сообщил, что кабмин Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля, сообщил руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram.

«Сегодня президент начал процесс введения визового режима с Россией. Кабмин одобрил соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года», — написал он.

По словам Ермака, безопасность жителей страны является приоритетом для правительства, поэтому необходимо усилить контроль за въездом граждан России на территорию Украины.

В конце мая Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян и поручил правительству проработать этот вопрос. Президент пояснил, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

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Варвара Кошечкина
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