Ермак сообщил, что кабмин Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля

Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля, сообщил руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram.

«Сегодня президент начал процесс введения визового режима с Россией. Кабмин одобрил соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года», — написал он.

По словам Ермака, безопасность жителей страны является приоритетом для правительства, поэтому необходимо усилить контроль за въездом граждан России на территорию Украины.

В конце мая Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян и поручил правительству проработать этот вопрос. Президент пояснил, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.