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Зеленский заявил о введении визового режима с Россией

Президент Украины Зеленский заявил о введении с 1 июля визового режима с Россией

Фото: Офис Президента Украины

Украина введет визовый режим для граждан России. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский, передает ТАСС

По словам украинского лидера, визовый режим между двумя странами будет введен с 1 июля 2022 года. Соответствующее решение 17 июня должен будет принять кабинет министров республики.

В конце мая Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян и поручил правительству проработать этот вопрос. Президент пояснил, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

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Георгий Нестеров
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