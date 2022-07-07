Военкор рассказал об уничтожении колонны грузинских наемников под Северском

Военкор Коц рассказал об уничтожении колонны грузинских наемников под Северском в ДНР

Под Северском в Донецкой народной республике (ДНР) была уничтожена колонна грузинских наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По словам журналиста, местные жители сообщили о формировании колонны с наемниками в районе одного из сел. Отступая, они выдвинулись по дороге в направлении Северска.

«Разведка сработала точно, и по скоплению машин был нанесен точечный удар. В результате полтора десятка машин остались на месте. К слову, дома вокруг не пострадали», — написал Коц, добавив, что позднее в автомобилях было обнаружено «выгоревшее» западное оружие, среди которого, в частности, был пулемет Браунинга.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России за минувшие сутки уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Николаевской области. Кроме того, российские военные за сутки уничтожили три склада с вооружением и боеприпасами противника в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой народной республики.