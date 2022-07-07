Минобороны доложило об уничтожении пункта дислокации наемников под Николаевом

МО РФ доложило об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников под Николаевом

Воздушно-космические силы России (ВКС) за минувшие сутки уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Николаевской области. Об этом доложил журналистам в четверг, 7 июля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также заявил, что был уничтожен центр подготовки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Очакова.

Кроме того, российские военные за сутки уничтожили три склада с вооружением и боеприпасами противника в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой народной республики (ДНР), указали в Минобороны.

Российская армия поразила три украинских взвода РСЗО «Град» под Дзержинском, добавили в ведомстве.

Ранее российские военные уничтожили пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основой задачей защиту жителей Донбасса. 3 июля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР).