Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны доложило об уничтожении пункта дислокации наемников под Николаевом

МО РФ доложило об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников под Николаевом

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Воздушно-космические силы России (ВКС) за минувшие сутки уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Николаевской области. Об этом доложил журналистам в четверг, 7 июля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также заявил, что был уничтожен центр подготовки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Очакова.

Материалы по теме:
«Просто хочу, чтобы все закончилось» Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
«Просто хочу, чтобы все закончилось»Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
15 июня 2022
«Людей очень много» В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
«Людей очень много»В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
27 июня 2022
«Люди приезжают напуганные» Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
«Люди приезжают напуганные»Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
30 июня 2022

Кроме того, российские военные за сутки уничтожили три склада с вооружением и боеприпасами противника в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой народной республики (ДНР), указали в Минобороны.

Российская армия поразила три украинских взвода РСЗО «Град» под Дзержинском, добавили в ведомстве.

Ранее российские военные уничтожили пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основой задачей защиту жителей Донбасса. 3 июля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР).

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на отставку Джонсона фразой «первый пошел»
Двое россиян попытались спасти лебедей из рыболовных сетей и погибли
Братья Даффер снимут сериал по мотивам аниме «Тетрадь смерти»
Контрразведка пришла с обысками к военкому Крыма
Партия Джонсона потребовала его немедленной отставки
Почта России предъявила посольству Великобритании ультиматум
Более трети россиян сочло креатив драйвером развития экономики регионов
Матвиенко назвала условие применения Россией ядерного оружия
В России начали бороться с нехваткой бытовой техники пылесосами из Узбекистана
В Совфеде предрекли европейским лидерам судьбу Джонсона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.