Минобороны отчиталось об уничтожении пункта дислокации наемников на Украине
Минобороны доложило об уничтожении пункта дислокации наемников в районе Лимана
Российские военные уничтожили пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что пункт располагался в районе Лиманы Николаевской области.
Оборонное ведомство также отчиталось о ликвидации радиолокационной станции наведения зенитно-ракетной системы С-300 в районе Широколановки в Николаевской области.
Ранее Минобороны также докладывало об уничтожении пункта дислокации наемников в Николаевской области. Помимо этого, министерство отчиталось о ликвидации четырех складов с украинскими боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением.