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Минобороны отчиталось об уничтожении пункта дислокации наемников на Украине

Минобороны доложило об уничтожении пункта дислокации наемников в районе Лимана

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что пункт располагался в районе Лиманы Николаевской области.

Оборонное ведомство также отчиталось о ликвидации радиолокационной станции наведения зенитно-ракетной системы С-300 в районе Широколановки в Николаевской области.

Ранее Минобороны также докладывало об уничтожении пункта дислокации наемников в Николаевской области. Помимо этого, министерство отчиталось о ликвидации четырех складов с украинскими боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением.

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Анастасия Шейкина
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