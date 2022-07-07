Бойцы ВСУ заявили, что им не доверяют жители Артемовска и Славянска

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на недоверие к ним со стороны жителей Артемовска (Бахмут) и Славянска. Об этом сообщает «Военное обозрение».

«[На Донбассе] не наши люди», — заявила военнослужащая одного из националистических батальонов Украины Наталья Онищук. По ее словам, местные жители отказываются встречать войска ВСУ как защитников.

Онищук сказала, что жители городов Донецкой народной республики (ДНР) смотрят на украинских военных исподлобья и желают им «сдохнуть».

Другие бойцы ВСУ заметили враждебное отношение населения к ним еще в Северодонецке и Лисичанске. «Они [местные жители] радовались тому, что мы уходим. За кого мы тут тогда воевали? Точно за Украину?» — задались вопросом военные.

Ранее в Донецке начали выдавать российские паспорта. В МВД ДНР сообщили, что новые места выдачи документов будут открываться в населенных пунктах республики «по мере их освобождения».

