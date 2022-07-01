В Донецке начали выдавать российские паспорта

В Донецке с 1 июля открылся первый на территории ДНР пункт для выдачи паспортов России

В Донецке с 1 июля начали выдавать российские паспорта, сообщило МВД Донецкой народной республики в своем Telegram-канале.

Ведомство пояснило, что в аппарате миграционной службы открыты первые пункты выдачи паспортов России тем, кто ранее подал заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. В этих пунктах также будут принимать документы для приема в российское гражданство.

В МВД ДНР отметили, что это избавит жителей от длительных поездок на территорию России. Там также добавили, что новые места выдачи документов будут открываться в населенных пунктах республики «по мере их освобождения».

Ранее стало известно, что 1 июля первый пункт выдачи российских паспортов открыли также в Луганской народной республике.