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В Донецке начали выдавать российские паспорта

В Донецке с 1 июля открылся первый на территории ДНР пункт для выдачи паспортов России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Донецке с 1 июля начали выдавать российские паспорта, сообщило МВД Донецкой народной республики в своем Telegram-канале.

Ведомство пояснило, что в аппарате миграционной службы открыты первые пункты выдачи паспортов России тем, кто ранее подал заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. В этих пунктах также будут принимать документы для приема в российское гражданство.

В МВД ДНР отметили, что это избавит жителей от длительных поездок на территорию России. Там также добавили, что новые места выдачи документов будут открываться в населенных пунктах республики «по мере их освобождения».

Ранее стало известно, что 1 июля первый пункт выдачи российских паспортов открыли также в Луганской народной республике.

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Антон Похиляк
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