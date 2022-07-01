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В ЛНР открыли первый пункт выдачи российских паспортов

Замглавы МВД ЛНР сообщил об открытии первого пункта выдачи российских паспортов в Луганске

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

На территории Луганской народной республики (ЛНР) открыли первый пункт выдачи российских паспортов. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) ЛНР Михаил Параскеев, пишет РИА Новости.

По его словам, благодаря слаженной работе МВД ЛНР и России первый республиканский пункт выдачи паспортов РФ был открыт в Луганске.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе и Херсоне начали выдавать первые российские паспорта местным жителям, получившим гражданство РФ.

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Алевтина Запольская
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