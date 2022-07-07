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Вора в законе Волчка осудили на 8,5 года за криминальный статус

В Майкопе суд дал вору в законе Волчку восемь лет и шесть месяцев за криминальный статус

Кадр: https://www.youtube.com/watch?v=xqDOMJz17no

В Майкопе суд приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы жителя Краснодарского края за криминальный статус. Об этом в четверг, 7 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Речь идет о 73-летнем Владимире Волкове, известном в криминальном мире как Волчок, уточняет «Прайм Крайм». Он признан виновным по статье 210 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии особого режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев.

По данным ведомства, в 1980-х мужчина стал вором в законе, после чего более 38 лет руководил криминальной жизнью Краснодарского края и Республики Адыгея. В его обязанности также входили сбор денег и их траты, разрешение конфликтов и покровительство криминальным лицам.

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С 1990-го по 2000 год силовики неоднократно задерживали фигуранта вместе с бывшим лидером преступного мира Асланом Усояном (Дедом Хасаном). Волков был его ближайшим соратником.

В 2019 году 73-летний авторитет уже был осужден на четыре года за мошенничество, вымогательство, использование рабского труда и участие в преступном сообществе, но с учетом срока, который он провел под следствием, вышел на свободу в 2020 году.

Владимир Волков в прошлом был профессиональным картежником. Во времена СССР его судили за вымогательство. Воровской титул криминальный авторитет получил в 1982 году при участии кутаисского вора в законе Автандила Чихладзе (Квежо). На данный момент Волков является старейшим действующим славянским вором в законе.

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Екатерина Власова
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