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Российского полковника из Военно-воздушной академии заподозрили в коррупции

В Воронеже задержан замначальника Военно-воздушной академии по подозрению во взятках

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Воронеже правоохранительные органы задержали заместителя начальника Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Юрия Гагарина 53-летнего полковника Ивана Чернухо по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «Вести.Воронеж».

Задержанный курирует в вузе вооружение, занимая должность руководителя отдела технического обеспечения. Его подозревают в получении взяток. Чернухо проработал в академии более 13 лет. Он является кандидатом технических наук.

Ранее 7 июля сообщалось, что Военная контрразведка Южного военного округа пришла с обысками к военкому Крыма Юрию Лымарю, заподозренному в коррупции.

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Любовь Ширижик
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