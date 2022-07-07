Число погибших детей при обстреле Макеевки возросло

Двое детей погибли при ударе ВСУ 6 июля по Макеевке в ДНР, ранены двое взрослых

Число погибших детей в результате обстрела Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до двух, еще трое детей ранены. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«По уточненным данным, погибли двое детей, трое детей получили ранения. Также ранены двое взрослых мирных жителей», — говорится в сообщении ведомства.

6 июля украинские войска обстреляли жилые кварталы Макеевки. Известно, что снаряды ВСУ упали на Центральный район города. «Постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — призвали в штабе жителей республики.