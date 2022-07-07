Глава собственной безопасности полиции Забайкалья осужден за шантаж ГИБДД

В Забайкалье осудили двух полицейских за злоупотребление полномочиями

Двое полицейских осуждены за шантаж и «прослушку» коллеги в Забайкальском крае — начальнику оперативно-разыскной части, главе службы собственной безопасности МВД России по Забайкальскому краю и его подчиненному, старшему оперуполномоченному, суд дал четыре года колонии-поселения и три года условно. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю Егор Марков.

По данным ведомства, Сергей Тохсыров и его подчиненный Вадим Лопатин признаны виновными в превышении должностных полномочий, злоупотреблении ими и подстрекательстве к служебному подлогу. Кроме этого, Тохсыров признан виновным по статье «Нарушение тайны телефонных переговоров граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» УК РФ за то, что поручил подчиненным незаконно организовать «прослушку» телефона начальника одного из полицейских подразделений края.

Следствие считает, что Тохсыров с сообщником принуждали инспекторов ГИБДД принимать экзамены на водительские права без его фактической сдачи. В случае невыполнения своих требований обвиняемые угрожали сотруднику полиции негативными последствиями, вплоть до увольнения со службы.

Ранее были раскрыты причины задержания ФСБ главы собственной безопасности полиции в Чите: глава собственной безопасности полиции Забайкальского края вместе с подчиненным принуждал руководителя одного из структурных подразделений регионального управления МВД к незаконным действиям.

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