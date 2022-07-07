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На Украине оценили вероятность отключения Запорожской АЭС

Министр энергетики Украины Галущенко заявил, что Запорожскую АЭС невозможно отключить

Фото: РИА Новости

Отключение Запорожской АЭС (ЗАЭС) от единой энергетической системы Украины невозможно. Об вероятности отключения ЗАЭС заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, передает «Укринформ».

По оценке главы ведомства, ЗАЭС должна производить электроэнергию даже в том случае, если она не поставляет ее остальной стране. «АЭС не может не использовать электроэнергию как минимум для собственных нужд», — объяснил он.

Галущенко уточнил, что сейчас работают два блока ЗАЭС. Он также выразил надежду на то, что одна из линий электропередач будет восстановлена.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий предложил поставлять электроэнергию ЗАЭС в Крым. Он пояснил, что для атомной электростанции в Энергодаре важно перенаправить поставки, чтобы избежать переизбытка производимых мощностей.

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Алевтина Запольская
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