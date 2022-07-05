Запорожская АЭС предложила поставлять электроэнергию в Крым

Глава ВГА Запорожья Балицкий заявил, что АЭС готова поставлять 25% электроэнергии в Крым

Запорожская атомная электростанция в Энергодаре предложила поставлять до 25 процентов производимой электроэнергии в Крым. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

Он отметил, что взорванные на границе с Херсонской областью в 2015 году вышли линии электропередач в районе Чонгара восстанавливаются медленно.

«Да и давайте правде в глаза смотреть: за восемь лет там уже все и без нас налажено, срочности для Крыма нет, хотя энергия от АЭС получится дешевле. А вот для нас — есть и срочность, и потребность», — заявил Балицкий.

Он пояснил, что для атомной электростанции в Энергодаре важно перенаправить поставки, чтобы избежать переизбытка производимых мощностей, поскольку потребление в регионе гораздо ниже, чем выработка энергии.

По словам главы ВГА, излишки приходится сбрасывать в Каховское водохранилище, летом оно перегревается, это грозит экологическими и технологическими сложностями.

Ранее заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев заявил, что ядерная безопасность на Украине находится на крайне низком уровне, в частности, из-за отсутствия должного финансирования при большой нагрузке на отрасль, которое не всегда покрывало даже текущий ремонт.