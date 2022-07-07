Зеленский похвалил западную артиллерию на фоне гибели детей в ДНР

Президент Украины Зеленский заявил о мощи западной артиллерии на фоне гибели детей в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором отметил мощь западного вооружения, поставляемого Киеву.

«Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия, которую мы получили от партнеров. Ее точность действительно, такая как нужно», — сказал Зеленский.

Обращение было записано на фоне обстрелов Макеевки и Донецка, в ходе которых погибли трое детей и трое взрослых, а также пострадали 19 человек. Для нанесения ударов по гражданским объектам применялись артиллерийские установки НАТО калибром 155-мм.

Ранее сообщалось, что число погибших детей в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ возросло до двух, еще трое детей ранены. «По уточненным данным, погибли двое детей, трое детей получили ранения. Также ранены двое взрослых мирных жителей», — говорится в сообщении Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).