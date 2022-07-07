Евросоюз увез с Украины около шести миллионов тонн зерна

Боррель рассказал, что ЕС увез с Украины около шести миллионов тонн старых запасов зерна

Европейский союз увез с Украины около шести миллионов тон старых запасов зерна. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Наши линии солидарности работают, чтобы расчистить залежи старых запасов украинского зерна и улучшить импортные и экспортные потоки. На данный момент они позволили обеспечить экспорт 5,8 миллиона тонн [зерна] с Украины с апреля 2022 года», — написал он.

По его словам, объемы поставок за месяц в июне почти удвоились. Тогда было экспортировано 2,5 миллиона тонн зерна.

В мае Боррель заявил, что Украина получит помощь от Евросоюза в вопросе вывоза зерна в Европу на продажу, чтобы освободить место в хранилищах для нового урожая. По его словам, зерно могут вывозить как по суше, так и по морю, в зависимости от обстоятельств.

Ряд политиков и СМИ на Украине и Западе обвиняют Россию в том, что она спровоцировала кризис с поставками зерновых с украинской территории. Москва обвинения отрицает, подчеркивая, что непосредственно не влияет на сложившуюся ситуацию. На данный момент ООН пытается наладить механизм вывоза запасов зерна, который стал бы возможностью избежать продовольственного кризиса. Инициатива в том числе предполагает пакетное соглашение по вывозу украинского зерна параллельно с российским.