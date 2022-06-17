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ЕС не стал налаживать контакты с Россией ради решения кризиса с зерном

В ЕС заявили, что не ведут прямых контактов с Россией для решения кризиса с зерном

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Представители стран Евросоюза не ведут прямых контактов с российскими властями по вопросу решения кризиса с поставками зерна с Украины, вместо этого в объединении полагаются на усилия ООН. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

«Нет прямых контактов внешнеполитической службы ЕС с Россией, идут усилия ООН, нет смысла вмешиваться в эти усилия», — пояснил он. Источник заявил, что в самом объединении более предпочтительным кажется путь по Черному морю, поскольку это единственный способ вывезти большие объемы зерна.

Ряд политиков и СМИ на Украине и Западе обвиняют Россию в том, что она спровоцировала кризис с поставками зерновых с украинской территории. Москва обвинения отрицает, подчеркивая, что непосредственно не влияет на сложившуюся ситуацию. Сейчас ООН пытается наладить механизм вывоза запасов зерна, который стал бы возможностью избежать продовольственного кризиса. Инициатива в том числе предполагает пакетное соглашение по вывозу украинского зерна параллельно с российским.

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Виктория Кондратьева
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