Минобороны Китая заявило о готовности воевать с сепаратистами из Тайваня

Минобороны Китая заявило о готовности начать войну с сепаратистами Тайваня в любой момент

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в любой момент готова начать войну против тайваньских сепаратистов и «пресечь попытки внешних сил добиться так называемой независимости» острова. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, цитату приводит РИА Новости.

Так в ведомстве прокомментировали визит американского сенатора-республиканца Рика Скотта, ранее прибывшего с визитом на Тайвань. По словам У Цяня, тем самым власти США нарушили принцип одного Китая и условия китайско-американских коммюнике.

«Это наносит серьезный ущерб политическим и военным отношениям между Китаем и США, а также обостряет обстановку в Тайваньском проливе», — уверен представитель ведомства.

Ранее представитель НОАК Ши И заявил, что китайская армия провела учения вблизи Тайваня, объяснив это тем, что в последнее время «Соединенные Штаты активно поддерживают сепаратистские движения, выступающие за независимость Тайваня». При этом в Вашингтоне уверены, что китайские власти намерены незаконно присоединить остров, в связи с чем увеличили поставки туда вооружений.

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