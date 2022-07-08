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Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня

Официальный представитель НОАК Ши И заявил о прошедших военных учениях Китая у Тайваня

Фото: Jiang Xiaowei/ Globallookpress.com

Официальный представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что Вооруженные силы Китая провели военные учения различных войск и видов оружия вблизи Тайваня. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на аккаунт Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — заявил военнослужащий.

Ши И указал, что в последнее время Соединенные Штаты активно поддерживают сепаратистские движения, выступающие за «независимость Тайваня», это усугубляет напряженность в регионе и вредит миру в Тайваньском проливе.

Представитель НОАК подчеркнул, что армия КНР готова решительно отстаивать суверенитет и безопасность, а также пресекать попытки установить независимость островной провинции.

Ранее высокопоставленный чиновник из Южной Кореи сообщил, что власти США готовы на военный ответ в том случае, если Китай решится атаковать Тайвань.

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Марина Совина
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