В Южной Корее заявили о желании США ввести войска в случае атаки КНР на Тайвань

Axios: США готовы на военный ответ в случае атаки КНР на Тайвань

Власти США готовы на военный ответ в том случае, если Китай решится атаковать Тайвань. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на закрытый брифинг анонимного высокопоставленного официального лица из Южной Кореи.

«Мы принимаем как должное, что, если Китай атакует Тайвань, США вмешаются», — подчеркнул чиновник. Если же американские власти останутся в стороне даже после агрессивных действий со стороны КНР, Сеул воспримет это как сигнал о том, что его «бросят» в случае нападений со стороны Пхеньяна.

Южнокорейский чиновник добавил, что именно Северная Корея стоит на первом месте в списке потенциальных угроз безопасности. В нем есть место и для Пекина, который, впрочем, скорее воспринимается как некоторый «риск», нежели непосредственная угроза. При этом на брифинге не было сказано, готова ли сама Южная Корея на военный ответ в случае угроз Тайваню.

Опасения ряда азиатских стран и США связаны с тем, что Китай считает Тайвань своей территорией, в то время как эта страна формально провозгласила свою независимость (что признали в ряде западных стран и в том числе в Белом доме).