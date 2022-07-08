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105-летняя женщина назвала причину своего долголетия

Burnley Express: 105-летняя Элси Мур назвала тяжелую работу и семью причиной долголетия
Elsie Moore

Elsie Moore. Фото: MHA Belvedere Manor

Жительница Великобритании отметила 105-й день рождения и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает Burnley Express.

Элси Мур из города Колн, графство Ланкашир, отпраздновала знаменательную дату 6 июля в компании друзей, дочери и внуков. Женщина уже семь лет живет в доме престарелых Belvedere Manor, администрация которого устроила для 105-летней постоялицы большую вечеринку.

Мур поблагодарила всех, кто организовывал праздник и пришел поздравить ее, и назвала причину своего долголетия. «Этот день и правда доставил мне огромное удовольствие, а друзья и родные сделали его еще более особенным. Для меня секрет долголетия заключается в том, чтобы не бояться тяжелой работы и всегда иметь рядом любящую семью», — сказала британка.

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Несмотря на преклонный возраст, Мур остается одной из самых активных постоялиц Belvedere Manor и принимает участие во всех мероприятиях пансионата. Ко дню рождения она получила множество писем и открыток, но самым ценным поздравлением стала телеграмма от королевы Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что 110-летняя жительница США назвала секрет долголетия. Конни Дикен Уильямс из города Анахайм считает, что прожила так долго благодаря танцам и ходьбе пешком.

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Никита Савин
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