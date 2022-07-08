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На Украине отправили в тюрьму восемь пленных из ДНР

В СБУ сообщили, что суд на Украине приговорил 8 пленных из ДНР к 15 годам лишения свободы

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На Украине суд приговорил к 15 годам лишения свободы восемь военнопленных из Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Среди осужденных — житель Донецка, который, по данным СБУ, добровольно отправился на службу в первый день военной спецоперации на Украине. Мужчина попал в плен в марте во время столкновений в селе Ольховка Харьковской области. Остальные семь человек сложили оружие в Сумской области.

Отмечается, что боец ДНР, которого отправили в тюрьму на Украине, был стрелком 115-го полка. Еще семь военнопленных занимали посты командира отделения, пулеметчика, гранатометчика и помощника гранатометчика, а также стрелков в составе сил республики и ВС России.

В конце мая суд на Украине вынес приговор двум пленным российским военнослужащим Александру Бобыкину и Александру Иванову. Их осудили к 11,5 года лишения свободы каждого. В ходе судебных заседаний обвиняемые признали свою вину.

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Алевтина Запольская
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