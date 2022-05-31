Суд на Украине вынес приговор российским военным

Суд на Украине приговорил двух пленных российских военных к 11,5 годам лишения свободы

На Украине суд вынес приговор двум пленным российским военнослужащим Александру Бобыкину и Александру Иванову. Их осудили к 11,5 года лишения свободы каждого. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что обвинение потребовало 12 лет тюрьмы для Бобыкина и Иванова, которых обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Защита настаивала на 8 годах.

В ходе судебных заседаний обвиняемые признали свою вину. В результате суд приговорил россиян к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

23 мая Соломенский суд Киева приговорил российского военнослужащего-контрактника Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Ему инкриминируют убийство мирного жителя в Сумской области. Во время заседания суда Шишимарин признал свою вину и заявил, что раскаивается.