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Суд на Украине вынес приговор российским военным

Суд на Украине приговорил двух пленных российских военных к 11,5 годам лишения свободы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине суд вынес приговор двум пленным российским военнослужащим Александру Бобыкину и Александру Иванову. Их осудили к 11,5 года лишения свободы каждого. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что обвинение потребовало 12 лет тюрьмы для Бобыкина и Иванова, которых обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Защита настаивала на 8 годах.

В ходе судебных заседаний обвиняемые признали свою вину. В результате суд приговорил россиян к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

23 мая Соломенский суд Киева приговорил российского военнослужащего-контрактника Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Ему инкриминируют убийство мирного жителя в Сумской области. Во время заседания суда Шишимарин признал свою вину и заявил, что раскаивается.

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Алевтина Запольская
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