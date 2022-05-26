На Украине запросили 12 лет лишения свободы для двух российских военных
Обвинение на Украине потребовало 12 лет лишения свободы для двух российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение по делу будет оглашено 31 мая около 11:00 (совпадает с МСК), сообщил судья.
Ранее на Украине суд приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. Он стал первым военным из России, представшим перед украинским судом после начала российской спецоперации.
В Кремле заявили, что взволнованы приговором. По словам пресс-секретаря России Дмитрия Пескова, Москва будет искать варианты защиты Шишимарина. По его словам, Россия сейчас лишена возможности защищать интересы военнослужащего на суде в Киеве.