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На Украине запросили 12 лет лишения свободы для двух российских военных

На Украине обвинение потребовало 12 лет лишения свободы для двух российских военнослужащих

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Обвинение на Украине потребовало 12 лет лишения свободы для двух российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение по делу будет оглашено 31 мая около 11:00 (совпадает с МСК), сообщил судья.

Ранее на Украине суд приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. Он стал первым военным из России, представшим перед украинским судом после начала российской спецоперации.

В Кремле заявили, что взволнованы приговором. По словам пресс-секретаря России Дмитрия Пескова, Москва будет искать варианты защиты Шишимарина. По его словам, Россия сейчас лишена возможности защищать интересы военнослужащего на суде в Киеве.

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Алевтина Запольская
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