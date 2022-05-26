На Украине запросили 12 лет лишения свободы для двух российских военных

На Украине обвинение потребовало 12 лет лишения свободы для двух российских военнослужащих

Обвинение на Украине потребовало 12 лет лишения свободы для двух российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение по делу будет оглашено 31 мая около 11:00 (совпадает с МСК), сообщил судья.

Ранее на Украине суд приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. Он стал первым военным из России, представшим перед украинским судом после начала российской спецоперации.

В Кремле заявили, что взволнованы приговором. По словам пресс-секретаря России Дмитрия Пескова, Москва будет искать варианты защиты Шишимарина. По его словам, Россия сейчас лишена возможности защищать интересы военнослужащего на суде в Киеве.