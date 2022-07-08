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Ветеран «Альфы» объяснил ошибку допустившей убийство Абэ охраны

Ветеран «Альфы» Гончаров объяснил, что покушение на Абэ стало возможно из-за ошибки охраны
Синдзо Абэ

Синдзо Абэ. Фото: AFLO / Global Look Press

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров объяснил ошибку охраны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, допустившей убийство политика. Об этом он рассказал в разговоре с Pravda.ru.

По мнению ветерана, покушение стало возможно, так как экс-премьеру не организовали настоящую службу охраны высокопоставленного лица. «В этом случае никакой безопасности в том плане, в котором я понимаю, да и понимают те, кто занимается проблемами безопасности, ничего не было организовано», — сказал он.

Кроме того, работу дежурных секьюрити он оценил как плохую, потому что они стояли за спиной Абэ и ни на что не реагировали. По его словам, показателем этого является тот факт, что преступнику удалось «подойти с обрезом и выстрелить экс-премьеру два раза в спину». «В этой ситуации это совершенно стопроцентный прокол тех людей, которые организовали данное выступление бывшего премьер-министра», — констатировал Гончаров.

Ранее эксперт в области комплексной безопасности ветеран подразделения специального назначения группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов также заявил, что убийства Синдзо Абэ можно было избежать, если бы служба безопасности не допустила ряд ошибок.

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Марина Совина
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