Перечислены ошибки допустивших убийство Абэ телохранителей

Эксперт по безопасности Фефелов заявил, что бронежилет мог спасти Абэ

Убийства бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ можно было избежать, если бы служба безопасности Абэ не допустила ряд ошибок, считает эксперт в области комплексной безопасности, ветеран подразделения специального назначения группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил ошибки, которые допустили телохранители Синдзо Абэ.

Охрана в штатском

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в результате покушения на 68 году жизни. Врачи боролись за его жизнь несколько часов. 8 июля утром стало известно о покушении на Абэ во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из самодельного дробовика. Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.

Массовые мероприятия на открытом воздухе — это одни из самых сложных мероприятий, где трудно обеспечить 100% безопасность Петр Фефелов эксперт в области комплексной безопасности

«Во-первых, должна была работать служба безопасности, которая занимается анализом угроз. Они изучают — насколько высока вероятность нападения. Во-вторых, здесь однозначно должно было быть много оперативных сотрудников, которые должны были находиться среди гражданских. Они должны были обращать внимание на людей, сумки, вещи, оттопыривающиеся карманы, одежду — должны были оценить вероятность того, что у кого-то что-то при себе имеется», — объяснил эксперт по безопасности.

Такие люди не ждут, когда человек начнет делать что-то противозаконное, а сразу к нему подходят и просят показать удостоверение, открыть сумку и так далее Петр Фефелов эксперт в области комплексной безопасности

Помимо того, что охрана должна была находиться среди людей, ей стоило создать массовку перед самим Абэ, считает Фефелов.

«Гражданских людей в периметре 5-10 метров вообще не должно было быть. Как правило, охрана переодевается в гражданскую одежду и под видом обычных граждан создает некую массовку. И тем самым телохранители не дают подходить посторонним близко», — продолжил он.

Первая ошибка, что незнакомый человек сумел настолько приблизиться Петр Фефелов эксперт в области комплексной безопасности

Потерянное время

При этом даже в случае этой ошибки была возможность предотвратить нападение, если бы сотрудники службы охраны заметили момент, когда злоумышленник вытащил оружие, заявил эксперт по безопасности.

«Он смог приблизиться на нужное расстояние, смог извлечь оружие, направить его в сторону Синдзо Абэ и произвести выстрел. На все это нужно время. Мы понимаем, что в этот момент сотрудники охраны, которые были рядом, этого просто не увидели», — сказал он.

Фефелов считает, что в момент подготовки к выступлению бывшего премьер-министра Японии можно было создать условия, которые смогли бы спасти его жизнь.

«Если это запланированное мероприятие, то периметр на этой площадке должен был быть идеальный. Людей должны были запускаться через рамку, чтобы было понимание, что ничего запрещенного ни у кого нет. Мы не понимаем, было ли это мероприятие спонтанным или нет, но, скорее всего, нет. Потому что нападавший понимал, что будет выступление Абэ, на котором он сможет произвести выстрел», — заявил эксперт по безопасности.

Мы возвращаемся к тому, что необходимые меры безопасности не были соблюдены Петр Фефелов эксперт в области комплексной безопасности

Бронежилет

Еще один из пунктов безопасности, о котором забыла служба аналитики и безопасности бывшего премьер-министра Японии, является бронежилет, считает Фефелов.

«Если бы аналитики донесли правильную информацию, то на Абэ мог быть легкий бронежилет. По той информации, которую мы имеем, ранение было не в голову, а именно в грудную клетку, а при наличии бронежилета ранение если бы и было, то было бы менее тяжелым. Мы понимаем, что если выстрел попал в грудную клетку, то значит Абэ ничего не носил», — заключил эксперт.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии дважды: в 2006-2007 и 2012-2020 годах. 28 августа 2020 года он объявил об отставке. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: обострилось заболевание, давно мучившее политика.