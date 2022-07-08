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В ЛНР допустили появление агентов ВСУ и СБУ

МВД ЛНР проверит вернувшихся с Украины граждан для выявления агентов ВСУ и СБУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев допустил, что после полного освобождения республики в нее вернутся тысячи людей с Украины. Об этом он сообщил в беседе ТАСС.

Киселев заявил, что МВД ЛНР проверит вернувшихся граждан для выявления агентов ВСУ и СБУ. «Еще тысячи людей вернутся домой с Украины в эти [освобожденные] города, среди них могут быть и завербованные, и пособники ВСУ и СБУ. Нашим ведомствам, службам с этой задачей придется справиться», — отметил он.

Представитель МВД ЛНР допустил появление завербованных террористов среди граждан, вернувшихся с Украины. «Это могут быть скрытые террористы, это закладки с вооружением, со взрывчаткой — да со всем чем угодно, — для проведения терактов. Может быть, осталась какая-то агентурная сеть», — подчеркнул Киселев.

Киселев добавил, что властям республики «досталась сложная территория», на которой необходимо и дальше «вести фильтрационные мероприятия».

Ранее Киселев рассказал об отступлении украинских военных из Лисичанска в Северск. «Все они потрепанные, и остатки [составляют] до 40 процентов личного состава», — заключил он.

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Марина Совина
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