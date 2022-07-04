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В ЛНР рассказали об отступлении украинских военных из Лисичанска в Северск

В МВД ЛНР заявили об отступлении в Северск из Лисичанска 40 процентов личного состава ВСУ

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Из Лисичанска отступили около 40 процентов личного состава находившихся там подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

По его словам, отступившие из Лисичанска украинские военные сбежали в Северск. «Все они потрепанные, и остатки [составляют] до 40 процентов личного состава», — добавил Киселев.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР сообщал, что бойцы ВСУ покинули Лисичанск на похищенных велосипедах и машинах. Он также отметил, что украинские военные отступали в подконтрольные Киеву Северск, Краматорск и Славянск.

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Алевтина Запольская
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