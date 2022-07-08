Старейшая подлодка ЧФ России прошла первый этап испытаний после модернизации

Подлодка Б-871 «Алроса» ЧФ успешно прошла первый этап испытаний после модернизации

Российская дизель-электрическая подводная лодка Б-871 «Алроса», которая является старейшей субмариной Черноморского флота (ЧФ), прошла первый этап ходовых испытаний после ремонта и модернизации. Об этом сообщает ТАСС.

«Подводная лодка "Алроса" вернулась в акваторию завода после прохождения первого этапа ходовых испытаний», — сообщил представитель 13-го судоремонтного завода ЧФ.

Подводную лодку Б-871 «Алроса» проекта 877В «Палтус» спустили на воду в 1989 году. В 2014-м ее поставили на ремонт и модернизацию. Теперь субмарина может нести крылатые ракеты 3М14 «Калибр».

В июне издание The Drive отметило, что «Алроса» получила водометный движитель вместо гребного винта. Это позволяет ей развивать более высокие скорости, сохраняя малошумность.

В том же месяце стало известно, что Б-871 «Алроса» впервые вышла в Черное море для проведения заводских испытаний. После их завершения лодка вернется в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок.