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Россиянку задержали за продажу своего новорожденного ребенка

СКР: жительницу Каспийска задержали за продажу своего новорожденного сына за ₽200 тысяч

Фото: Jorge Silva / Reuters

Жительницу Каспийска задержали за продажу своего новорожденного ребенка за 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по республике Дагестан.

По версии следствия, 25 апреля в Каспийской городской центральной больнице женщина родила мальчика. 30 апреля она выписалась из больницы, встретилась с местным жителем и договорилась передать ему ребенка за 200 тысяч рублей.

Подозреваемая оформила отказ от прав на ребенка и получила часть денежных средств за ребенка в размере 20 тысяч рублей. Последнюю часть суммы в размере 100 тысяч рублей ей передали 26 мая.

Позднее о продаже новорожденного ребенка узнали сотрудники правоохранительных органов. Они задержали женщину по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ («Купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии»).

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления и закрепление доказательств вины подозреваемой. Кроме того, решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

Ранее в Москве женщина пыталась продать своего новорожденного сына за 100 тысяч рублей. Жизни мальчика, ставшего объектом сделки, ничто не угрожает.

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Марина Совина
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