Ученый Бэндоу заявил, что в Европе наметился раскол в вопросе поддержки Украины и санкций

Старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute) в США Дуг Бэндоу в статье для The American Conversation заявил, что в Европе наметился раскол в вопросе поддержки Украины и антироссийских санкций, рестрикции против России больно ударили по самим европейцам, и многие уже не готовы платить высокую цену за «справедливость».

Ученый отмечает, что решение отказаться от российских энергоресурсов оказалось контрпродуктивным, поскольку отразилось на экономике стран, спровоцировало рост цен на энергоресурсы в мире.

«Вопреки решительным попыткам сохранить единство, поддержка экономической войны против России ослабевает, если перемещаться по Европе с востока на запад. Ни одно государство пока не готово открыто нарушить общий строй, но у предложений ввести новый пакет санкций, похоже, нет никаких перспектив», — указал Бэндоу.

По его словам, зреющий раскол показывает важность скорейшего разрешения конфликта на Украине. Союзники Киева должны решить, как поддержка соотносится с ответственностью перед собственным народом, а главный интерес европейских политиков – это мир, считает эксперт.

Кроме того, государства Европы вынуждены искать баланс между сохранением единства, которое лежит в основе давления на Россию, и разногласиями внутри политического блока. Разница позиций может усилиться, если украинские власти будут настаивать на необходимости победить Россию, добавил автор.

«Продолжать конфликт ради достижения справедливости, как бы мы ее ни понимали — это слишком дорогостоящее занятие. Мир чрезвычайно важен для США, Европы и особенно для Украины, которая несет его самое тяжкое бремя», — резюмировал Бэндоу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц ответил немцам на призыв завершить санкции против России. Он заявил, что рестрикции продлятся столько, сколько нужно для поддержки Киева, несмотря на то, что почти половина граждан ФРГ (47 процентов) выступает за скорейшее снятие ограничений и разрешение конфликта на Украине, возможно, за счет территориальных уступок.