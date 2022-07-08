Бегемот атаковал трех львов, обратил их в бегство и попал на видео

For The Win: в Ботсване бегемот набросился на переплывавших реку львов

В Ботсване бегемот набросился на трех львов, переплывавших реку, и обратил их в бегство. Об этом сообщает For The Win.

Попавший на видео инцидент произошел в заповеднике Селинда. Снять схватку бегемота с группой хищников удалось одному из гидов парка. На его глазах трое львов вошли в реку, чтобы перебраться на другой берег. Как только они поплыли, к ним на большой скорости направился бегемот из стада, находившегося неподалеку.

Один лев сразу же удрал обратно на берег, но двое других продолжили путь. Разъяренное парнокопытное настигло хищников и пошло в атаку. Один из львов успел достичь противоположного берега, а другой стал жертвой нападения бегемота, который попытался укусить его. В итоге льву удалось вывернуться и выскочить на берег. Победивший в схватке бегемот не стал преследовать бежавших диких кошек.

«Сначала сцена была просто волнующей, всегда здорово видеть животных, особенно кошек, переплывающих реку. Но когда бегемот бросился на них, я серьезно разволновался. Я думал, он в какой-то момент остановится. Было бы очень грустно, если бы один из львов погиб в пасти бегемота», — рассказал снявший видео гид по фамилии Паркс и добавил, что за десять лет работы впервые стал свидетелем подобного столкновения.

Ни один из львов в ходе инцидента не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Крюгера в ЮАР стадо бегемотов спасло антилопу гну от двух крокодилов. Схватка с рептилиями попала на видео.