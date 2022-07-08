Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Бегемот атаковал трех львов, обратил их в бегство и попал на видео

For The Win: в Ботсване бегемот набросился на переплывавших реку львов

В Ботсване бегемот набросился на трех львов, переплывавших реку, и обратил их в бегство. Об этом сообщает For The Win.

Попавший на видео инцидент произошел в заповеднике Селинда. Снять схватку бегемота с группой хищников удалось одному из гидов парка. На его глазах трое львов вошли в реку, чтобы перебраться на другой берег. Как только они поплыли, к ним на большой скорости направился бегемот из стада, находившегося неподалеку.

Один лев сразу же удрал обратно на берег, но двое других продолжили путь. Разъяренное парнокопытное настигло хищников и пошло в атаку. Один из львов успел достичь противоположного берега, а другой стал жертвой нападения бегемота, который попытался укусить его. В итоге льву удалось вывернуться и выскочить на берег. Победивший в схватке бегемот не стал преследовать бежавших диких кошек.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019

«Сначала сцена была просто волнующей, всегда здорово видеть животных, особенно кошек, переплывающих реку. Но когда бегемот бросился на них, я серьезно разволновался. Я думал, он в какой-то момент остановится. Было бы очень грустно, если бы один из львов погиб в пасти бегемота», — рассказал снявший видео гид по фамилии Паркс и добавил, что за десять лет работы впервые стал свидетелем подобного столкновения.

Ни один из львов в ходе инцидента не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Крюгера в ЮАР стадо бегемотов спасло антилопу гну от двух крокодилов. Схватка с рептилиями попала на видео.

Что делать?
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Российские политики отреагировали на убийство Синдзо Абэ
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
В российских магазинах начнут продавать только проверенные органические продукты
Совет Федерации одобрил обобщающий нормы об иноагентах закон
Франшиза «Гадкий я» собрала четыре миллиарда долларов
Кардиолог посоветовал россиянам есть больше жиросодержащих продуктов
Совет Федерации поддержал ужесточение наказания до 15 лет силовикам за пытки
Канадскую пловчиху накачали наркотиками и избили на вечеринке чемпионата мира
В Москве на парковке загорелась Tesla
Названы южные города с самой высокой стоимостью аренды квартир для туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.