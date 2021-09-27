Стадо бегемотов спасло антилопу гну от двух крокодилов

В парке Крюгера в ЮАР заметили схватку бегемотов и крокодилов, напавших на антилопу гну

В южноафриканском национальном парке Крюгера бегемоты на глазах туристов спасли антилопу гну от напавших на нее крокодилов. Видео, снятое очевидцем, опубликовано на странице Latest Sightings — Kruger в Facebook.

Два крокодила набросились на антилопу, когда она пришла на водопой. Им удалось затащить животное в реку, однако оно не сдалось. Из-за отчаянного сопротивления схватка переместилась в гущу стада бегемотов, нежившихся в воде неподалеку.

Бегемоты оказались недовольны вторжением и отогнали крокодилов. В результате антилопе удалось сбежать. Она переплыла реку и, заметно прихрамывая, направилась к берегу.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что противостояние антилопы и гиеновидных собак в южноафриканском национальном парке Крюгера попало на видео. Ради спасения от псов антилопа забралась на бегемота, но все равно стала жертвой хищных собак.