Бегемоты украли корову у крокодилов и попали на видео

businessinsider.co.za

Бегемоты в зоне национального парка Крюгера Крукс-Корнер на границе ЮАР, Мозамбика и Зимбабве украли у крокодилов пойманную ими корову, после чего к пиршеству присоединились орлы. На видео с животными обратило внимание издание Business Insider.

Лин ван Бийон вместе с коллегами отправился в однодневную поездку в Национальный парк Крюгера. «Мы заметили стадо коров, которое направлялось по песчаной отмели к водопою прямо напротив зоны для пикника. У некоторых животных на шеях висели колокольчики. Крокодилы сразу среагировали на звук колокольчиков и подплыли к стаду», — рассказал ван Бийон.

Стадо расступилось, так как заметило опасность в воде. Подошедшая позже корова прошла к водопою, и через несколько секунд после того, как она начала пить воду, ее поймал крокодил. К хищнику присоединились еще несколько рептилий.

«Затем к происходящему подключились бегемоты. Мы не знаем, чем их привлекла корова, но они попытались отобрать ее у крокодилов. В процессе это выглядело так, как будто они кусают ее. Мы не поняли, хотели ли бегемоты съесть корову или пытались спасти ее», — подчеркнул автор видео.

Ван Бийон и его коллеги заметили выпрыгивавшую из воды рыбу. Возможно, ее привлекли останки коровы. Рыба, в свою очередь, заинтересовала африканских рыбных орлов, которые присоединились к пиршеству. Орлам удалось поймать трех рыб.

Ранее сообщалось, что цапля прокатилась на спине у бегемота в Национальном парке Крюгера в ЮАР и поймала добычу на обед. По словам сфотографировавшей эту сцену туристки, когда бегемот поднял голову из воды, казалось, что цапля хочет похвастаться перед ним уловом, прежде чем проглотить рыбу.