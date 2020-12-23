Цапля прокатилась на спине бегемота и поймала рыбу на обед

Цапля прокатилась на спине у бегемота в Национальном парке Крюгера в ЮАР и поймала добычу на обед. Об этом сообщает издание The Sun.

Туристка Мишель Слейтер (Michelle Slater) сфотографировала, как цапля приземляется, а затем медленно поднимается над водой, стоя на спине у бегемота.

«Мы сидели и наблюдали за бегемотами. Серая цапля прилетела и приземлилась на спину одному из них. Она стояла у него на спине какой-то время, пока животное испражнялось в воду. Затем цапля стала выслеживать в воде мелкую рыбу. Она погрузила клюв в воду и схватила одну из них», — рассказала Слейтер.

По словам туристки, когда бегемот поднял голову из воды, казалось, что цапля хочет похвастаться перед ним уловом, прежде чем проглотить рыбу.

Бегемоты весят до 3,6 тонны и считаются самыми тяжелыми сухопутными животными после слонов.

Ранее сообщалось, что жительница США сняла на видео большую голубую цаплю, которая целиком проглотила детеныша аллигатора на озере Апопка, штат Орландо. «Сначала я подумала, что это крупная рыба или земноводное — большой сирен. Но когда я посмотрела в видоискатель своей камеры, я поняла, что это крупный детеныш аллигатора», — рассказала она.