Цапля целиком проглотила аллигатора и попала на видео

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Жительница США сняла на видео большую голубую цаплю, которая целиком проглотила детеныша аллигатора на озере Апопка, штат Орландо. На запись с птицей обратило внимание издание New York Post.

Фотограф Шелли Гильям (Shellie Gilliam) часто приезжает на озеро, чтобы понаблюдать за дикой природой.

Во время очередной поездки Гильям заметила цаплю, которая добывала себе завтрак. «Сначала я подумала, что это крупная рыба или земноводное — большой сирен. Но когда я посмотрела в видоискатель своей камеры, я поняла, что это крупный детеныш аллигатора», — рассказала она.

Птица перелетела с уловом в клюве и приземлилась, чтобы съесть его. Американка видела, как цапля целиком проглотила аллигатора.

«Мне пришлось пройти несколько сот метров к месту ее приземления. Такое бывает только раз в жизни!» — заявила Гильям. Она опубликовала видео с птицей в Facebook.

Ранее сообщалось, что острохвостый угорь в природном заповеднике в американском штате Мэриленд вырвался из горла проглотившей его цапли во время полета. «Сначала я подумал, что птицу укусила в шею змея или угорь. Когда я вернулся домой и начал обрабатывать фотографии, я увидел, что это угорь, который вырвался из ее горла. Я видел его глаза и понимал, что он все еще жив», — рассказал очевидец.