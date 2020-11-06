Угорь вырвался из горла проглотившей его цапли в полете

Острохвостый угорь в природном заповеднике в американском штате Мэриленд вырвался из горла проглотившей его цапли во время полета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

58-летний фотограф-любитель Сэм Дэвис (Sam Davis) приехал в заповедник, чтобы сфотографировать лис, орлов и других животных. Он увидел, как цапля схватила угря, проглотила его и начала взлетать. Неожиданно рыба вырвалась из глотки птицы и повисла в воздухе.

«Сначала я подумал, что птицу укусила в шею змея или угорь. Когда я вернулся домой и начал обрабатывать фотографии, я увидел, что это угорь, который вырвался из ее шеи. Я видел его глаза и понимал, что он все еще жив», — рассказал Дэвис.

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По словам фотографа, сцена произошла на глазах у двух орлов, которые начали преследовать цаплю. «Я думаю, они почувствовали еду», — предположил он. Кроме того, произошедшее увидела лиса, которая тоже последовала за птицей, наблюдая за действиями орлов.

Острохвостые угри большую часть жизни находятся в мягком песке на дне океана. Будучи съеденными, они могут спастись, разорвав стенку желудка хищника при помощи острого кончика хвоста.

Представители заповедника заявили, что ранее не видели ничего подобного. Эксперт из Королевского общества защиты птиц Мартин Фаули (Martin Fowlie) прокомментировал фотографии так: «Я думал, 2020 год уже не может стать более странным! Были наблюдения, как острохвостые угри пытались выбраться из рыбы, чтобы избежать съедения, но я никогда не видел раньше таких фотографий с птицами».

«Я удивлен, что цапля все еще летит, хотя в ее шее, по всей видимости, крупная дыра. Я подумал, что птица не выживет после такой травмы», — отметил Фаули.

Ранее сообщалось, что американец поймал рыбу с выглядывающей из ее рта змеей. Представители департамента дикой природы штата Теннесси пошутили над произошедшим, отметив, что это очередная проделка 2020 года.

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