Рыба фугу надулась во рту угря и убила его

Ядовитая рыба фугу надулась во рту у угря, который пытался ее съесть, и убила его. Об этом сообщает Daily Mail.

В сентябре 39-летний Тим Майер (Tim Mayer), инструктор по подводному плаванию, гулял со своей женой и двумя детьми по берегу Тихого океана на острове Кука. Неожиданно мужчина наткнулся на полутораметрового мертвого угря, во рту у которого застряла огромная рыба фугу. «Сначала мы подумали, что это плавник, который вынесло течением на берег, но потом подошли поближе и поняли, что это угорь», — рассказал мужчина.

Майер сообщил об увиденном местному морскому биологу Кирби Морджону (Kirby Morejohn). Ученый предположил, что голодный угорь решил съесть фугу, но та от испуга надулась прямо у него во рту, и он умер от удушья. Морджон признался, что никогда не видел ничего подобного.

Майер признался, что увиденное поразило его и его семью. Дети сфотографировали угря и рассказали о нем друзьям и учителям, у которых необычная находка вызвала научный интерес.

Ранее сообщалось о семье из Индонезии, члены которой поймали ядовитую рыбу фугу, съели ее и отравились. У них начались головокружение и тошнота, появилось ощущение жара в горле. Пострадавших доставили в больницу, где мать и отец скончались. Их сыновья остались живы и продолжают лечиться.