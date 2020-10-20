Мужчина поймал рыбу с выглядывающей из ее рта змеей

Американец поймал рыбу с выглядывающей из ее рта змеей. Об этом сообщается в группе департамента дикой природы штата Теннесси в Facebook.

Дэн Будри (Dan Boudrie) прислал администраторам группы фотографию окуня, проглотившего маленькую змею. «Она (змея — прим. «Ленты.ру») смотрела прямо на меня, прежде чем я сделал этот снимок, — рассказывает мужчина. — Мне это показалось прикольным, но потом я задумался, как бы я объяснил врачу скорой помощи, что засунул пальцы рыбе в рот и был укушен змеей».

Представители департамента дикой природы штата Теннесси пошутили над произошедшим, отметив, что это очередная проделка 2020 года. «Будьте осторожны, когда суете руку в рыбий рот! Никогда не знаешь, что там может оказаться», — иронизировали они.

Публикация собрала сотни ретвитов и десятки комментариев. «Я узнал в группе по распознаванию змей, это безобидный северный американский уж», — утверждал Джинджер Юн. «Это полосатый уж. Неядовитый, но если неожиданно на него нарваться, можно свернуть себе шею», — писал другой комментатор Маршалл Оуэнс.

«Если б я выловил рыбу, а потом нашел в ней змею, я бы, скорее всего, выбросил и рыбу, и змею, и удочку, и вообще уплыл бы на другую сторону озера! И никаких снимков!» — признался Гэри Ридди. «Думаю, в 2020 году я больше не буду рыбачить», — пошутил Джаред Вудрафф.

В прошлом году сообщалось, что в американском городе Платтсбург супруги поймали необычную рыбу с двумя ртами. Они решили сделать несколько фотографий, после чего выпустили рыбу обратно в озеро.