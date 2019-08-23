Женщина поймала рыбу с двумя ртами

В американском городе Платтсбург супруги поймали необычную рыбу с двумя ртами. Об этом сообщает издание Daily Star.

Дебби Гедес (Debbie Geddes) рыбачила вместе со своим мужем Адамом (Adam) на озере Шамплейн. В какой-то момент женщина почувствовала, что леска дергается сильнее, чем обычно и решила, что на крючок попалась крупная рыба. Однако, когда Дебби вытащила из воды озерную форель, размеры рыбы ничуть ее не удивили.

Рассмотрев рыбу, рыбаки заметили, что у нее два рта. Они решили сделать несколько снимков, после чего выпустили рыбу обратно в озеро.

Пара опубликовала фотографии в группе Knotty Boys Fishing на Facebook . По мнению Адама, мутация могла быть вызвана загрязнением озера Шамплейн, в которое поступают сточные воды. Сама же Дебби считает, что второй рот появился у рыбы из-за травмы, которую мог ей нанести другой рыбак. По словам женщины, несмотря на дефект, животное выглядело «здоровым и активным».

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия женщина нашла на пляже необычную рыбу. Американка решила показать ее своему трехлетнему сыну, но когда они подошли ближе, то обнаружили, что зубы существа очень напоминают человеческие зубы.

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