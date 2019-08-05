Впервые поймана 112-летняя рыба-рекордсмен

В США ученые поймали 112-летнего большеротого буффало (Ictiobus cyprinellus), чей возраст более чем в четыре раза превысил среднюю продолжительность жизни его сородичей. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи вылавливали большеротых буффало в американском штате Миннесота в 2011-2018 годах. Рыб фотографировали, измеряли, снабжали датчиками слежения и отпускали в естественную среду обитания, а 386 особей отправили на изучение в лабораторию.

Ученые определяли возраст пойманных рыб по состоянию отолитов в их ушах.

Многолетние наблюдения за рыбами помогли найти самку-долгожительницу. Ранее эксперты полагали, что средний возраст большеротого буффало — 26 лет. Однако проведенные анализы показали, что большинству отловленных особей было от 80 до 90 лет.

Большеротый буффало — вид рыб семейства чукучановых, обитающий в Северной Америке. Рыба плавает в пресноводных реках, озерах и водохранилищах. Питается ракообразными и личинками длинноусых насекомых.

Длина тела большеротого буффало составляет в среднем 35 сантиметров, в благоприятных условиях его вес достигает 31,9 килограмма. Как правило, представителей этого вида ловят из спортивного интереса, после чего отпускают на свободу.

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