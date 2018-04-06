В Индонезии поймали рыбу с человеческими зубами

В Индонезии учитель поймал рыбу, зубы которой напоминают человеческие. На видео с необычным существом обратило внимание издание The Mirror.

Мужчина выловил рыбу на пристани деревни Киминдорес в провинции Западное Папуа. Он подарил ее своему ученику Ахмаду Сесераю (Ahmad Seseray), а тот, перед тем как вручить улов матери, заглянул рыбе в рот и увидел там «человеческие зубы». Диковинка привлекла внимание всех жителей деревни. Пойманная рыба напомнила им большеглазого окуня.

Мать мальчика решила не готовить странную рыбу на ужин, а поместить ее в холодильник и заморозить.

В конце января сообщалось о необычном улове омского рыбака — тот поймал четыре рогатых щуки-мутанта. Новость о странных рыбах дошла до британских СМИ.

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