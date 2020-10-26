Агрессивный бегемот травмировал ногу школьнику

Бегемот травмировал ногу школьнику на пляже в кенийском городе Бондо, округ Сиайя. Об этом сообщает издание Standard Media.

15-летний Остин Оньянго (Austin Onyango) отдыхал в компании друзей на берегу озера. Неожиданно из воды вышел бегемот и напал на подростка.

Агрессивное животное травмировало Оньянго ногу. Его доставили в больницу, оказали первую помощь и отпустили домой.

Отец пострадавшего Мешак Окуку (Meshak Okuku), председатель управления пляжей округа Сиайя, заявил, что бегемоты представляют собой угрозу на многих пляжах в округе. «Мы призываем государственные власти вмешаться и предотвратить нападения», — подчеркнул он. Окуку считает, что службе охраны дикой природы Кении необходимо найти способ контролировать агрессивных животных.

Ранее сообщалось, что в Кении бегемот утащил ребенка в озеро. Местные жители пытались забросать животное камнями, однако спасти мальчика не удалось.

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