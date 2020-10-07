В Кении бегемот утащил ребенка в озеро. Местные жители пытались забросать животное камнями, однако спасти несовершеннолетнего так и не удалось, пишет The Mirror.

Отмечается, что ребенок играл рядом с берегом озера Виктория, на котором местные жители стирали одежду. В какой-то момент из воды выбрался гиппопотам и утащил мальчика в мутную воду.

Как подчеркули в Кенийской службе охраны дикой природы, за последние месяцы участилось нападение бегемотов и крокодилов в районе озер Виктория и Найваша. В мае возле Найваши растерзали рыбака.

Также в мае сообщалось, что крокодилы покалечили четырех человек после наводнения в Уганде. Вода подошла вплотную к домам жителей ближайших сел. Вместе с ней на берег выбрались и жившие в озере крокодилы.